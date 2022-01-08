- Hakan Keleş: "Çok istediğim oyun olmadı ama önemli olan 3 puan puandı"

İSTANBUL - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok istediğim oyun olmadı ama önemli olan 3 puan puandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maçtan önce iyi hazırlanmıştık. Maça iyi başladık. Golü bulduk. Golden sonra oyun mücadeleye döndü ikinci yarı. Daha önce Beşiktaş galibiyetimiz var. Burada da galibiyet istiyorduk. İlk yarı iyi, ikinci yarı mücadeleye döndü. Çok pozisyon yakalayamadık. Galatasaray'ın pozisyonları var. Onlar da kazanabilirdi. Bizim de eksiklerimiz var. 7-8 kişi eksiklikle geldik. Çok istediğim oyun olmadı ama önemli olan 3 puan puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç" diye konuştu.

Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Okan Kocuk'u geri çağıracağıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak ise Keleş, "Böyle dedikodular vardı. Bize yansıyan hiçbir şey yoktu. Böyle bir şey olmadığı sürece oyuncumuzla çok fazla diyaloğa girmedik. Herhangi bir talep olmadığı için bizim oyuncumuz. Geldiği günden beri müthiş performans gösteriyor. Bugün de müthiş mücadele gösterdi. Ben memnunum. Elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.