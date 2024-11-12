Hakan Koç\'a Erzurum\'da Coşkulu Karşılama

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hakan Koç, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Atina'da 2-9 Kasım'da düzenlenen "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya kazanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hakan Koç için Erzurum Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

Davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan Koç'u, GSİM Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Aykut Bozoğlu, başarısından dolayı tebrik etti.

Milli sporcu Koç'un mutluluk duyduğu karşılamada, anne Serap ile baba Alparslan Koç da büyük sevinç yaşadı.

Baba Alparslan Koç, açıklamasında, oğlunun Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığını belirterek, "İnşallah bir dahaki sefere bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutturacak." ifadesini kullandı.

GSİM Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Albayrak ise Koç'u tebrik ederek, "İnşallah bir dahaki sefere Erzurum ve ülkemize Avrupa ve dünya şampiyonlukları getirir." diye konuştu.

Karşılama programına, Kick Boks İl Temsilcisi Metin Abuşoğlu, antrenör Rıdvan Özkan, sporcular ve Koç'un ailesi katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den kutlama mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yayımladığı tebrik mesajında, "Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Hakan Koç, Avrupa ikincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran Hakan Koç'u tebrik ediyor, bu önemli başarısından dolayı kendisini yürekten kutluyorum. Erzurum olarak sporda zirveyi hedefleyen gençlerimizin her zaman yanındayız ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.