Hakan Kutlu: Gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Kutlu: Gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik' dedi.

10.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hakan Kutlu: "Gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz"

ANKARA - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Biz gerçekten çok iyi oynayan, çok iyi mücadele eden oyunu hem defansif hem ofansif açıdan iyi oynayan bir takımdık. Son 9 maçta 1 gol yedik. Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Kanattan gelen bir ortada santraforlarının vurduğu top dışarı çıktı. Gol pozisyonu vermedik. Bu çok önemli. Hani 9 maçta 1 gol yiyince pozisyon da vermeyince sanki dışarıda şöyle bir algı oluşuyor, defansif oynayan bir takımız, hayır. Biz aslında ofansif oynayan, önde basan ve üç stoperimizden bir tanesini hiçbir zaman üç stoperle kurmayan bir tanesi mutlaka sağ bek ya da sol bek oyuncusundan oluşturduğumuz bir üçlümüz var. Sağ bekimiz, sol bekimiz, kanat oyuncularından kullanıyoruz. Yani aslında ofansif oynuyoruz. Bu algının da ortadan kalkmasını istiyorum. Oyuncularımın sezon başından hatta biz 1.5 yıl önce göreve gelmiştik, o dönemden itibaren ortaya koymuş oldukları, takımlarına ve şehirlerine müthiş bir aidiyet duygusu var. Bugün de onu sahaya yansıttılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hakan Kutlu, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Kutlu: Gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Kutlu: Gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement