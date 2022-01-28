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Hakan Kutlu: "İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz" - Son Dakika

Hakan Kutlu: "İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz"

28.01.2022 09:50
Hakan Kutlu: "İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Önümüzde önemli bir Balıkesirspor maçı var. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Çünkü ilk 6 içerisinde yer almak istiyoruz.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Önümüzde önemli bir Balıkesirspor maçı var. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Çünkü ilk 6 içerisinde yer almak istiyoruz. İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in İstanbul temsilcilerinden Tuzlaspor, tesislerinde yaşadığı problemlerden dolayı mayıs sonuna kadar hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor. Dün yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımın son durumunu değerlendirdi.

"İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz"

1 aydır Tuzlaspor'u çalıştıran Kutlu, sezonun ikinci yarısında oynadıkları oyunun umut vaat ettiğini söyledi. Kutlu, "İlk aşamada bir Ankaragücü maçı ile başlamıştık, 10 kişi kaldığımız bir maçtı, 94. dakikada yediğimiz bir golle mağlup olmuştuk. Ama oyun olarak iyi şeyler ortaya koymuştuk. Daha sonra Altınordu maçı geriye düşmemize rağmen çevirdiğimiz bir maç oldu. Oldukça iyi bir görüntü verdi takımımız. Şimdi önümüzde önemli bir Balıkesirspor maçı var. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Çünkü ilk 6 içerisinde yer almak istiyoruz. Oyuncularım iyi niyetle çalışmalara riayet ediyorlar. İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz, ilk 6 içerisinde bitireceğimize de inanıyoruz" dedi.

"Stratejilerimizi her maç rakibe göre düzenleyebiliriz"

Takımın oyun planı üzerinde yoğun çalışmaları olduğunu ve oyuncularına sıklıkla rakipleri de anlattıklarını söyleyen Kutlu, "Oyuncularımızdan, top rakipteyken ya da top bizdeyken ne yapacaklarıyla ilgili belli isteklerimiz var. Ama bu stratejileri her maç rakibe göre de düzenleyebiliriz. Çünkü rakibin güçlü yanlarını bilip önlem alıp, zayıf yanlarını da oyuncularımıza öğretip rakibimizle ona göre oynamamız gerekiyor. Yani belli bir oyun planımız olacak ama rakibe göre hem önlemler alıp hem zayıf yanlarının üstüne gitmek bizim temel prensiplerimizden biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Ön bölgeye birkaç oyuncu almaya çalışıyoruz"

Hücum hattına takviye yapmak istediklerine ve alternatif oyuncu konusundaki eksikliği de bir an önce gidermek istediklerine de değinen Hakan Kutlu, "Bütün takımların transfere ihtiyacı var. Tüm takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Elbette bizim de transfere ihtiyacımız var. Ön bölgeye birkaç oyuncu almaya çalışıyoruz. Tabii bu transferleri yaparken de acele etmeyip işimize en yarayacak oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Oyuncu sayısı açısından da eksiğimiz var, yani alternatif oyuncu eksiğimiz de var. O bölgelerimizi tamamlayıp ligin ikinci yarısına o şekilde devam etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Hakan Kutlu: İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz
Hakan Kutlu: İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz

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Balıkesirspor, Hakan Kutlu, Tuzlaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'İlk 6 için sonuna kadar savaşıyoruz' - Son Dakika Spor


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