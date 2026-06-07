Hakan Safi: Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim - Son Dakika
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Hakan Safi: Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim

07.06.2026 21:57
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, kulüpte yenilikler vaat ettikten sonra Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, "Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz başkanı da tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gayriresmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi. Kongrede başkan adayı olan Hakan Safi, seçimde kullanılan oyların açıklandığı sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştığını ifade eden Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Bu açıklamaları yapmanın bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçemizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz başkanı da tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olsun istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Rakibimi de kutluyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe'nin olmasını istiyorlar? Artık zamana bırakacağız. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe'nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe'yle ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişareleri yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım seyredelim. Camiamıza bu sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hakan Safi: Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim - Son Dakika

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