Hakem atamalarında şaşırtan karar! TFF, sezon başından itibaren uyguladığı kriteri kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakem atamalarında şaşırtan karar! TFF, sezon başından itibaren uyguladığı kriteri kaldırdı

27.03.2023 13:18

TFF Merkez Hakem Kurulu, atamalarla ilgili sürpriz bir kriterde değişiklik kararı aldı. MHK'den yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in boyu kısalırken şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. Makasın daraldığı bu haftalarda MHK sürpriz bir kriter değişikliğine gitti.

HAKEMLER ARTIK 5 HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA GÖREV ALABİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligmaçlarının programını açıkladı. TFF tarafından açıklanan programda, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem atamalarında şaşırtan karar! TFF, sezon başından itibaren uyguladığı kriteri kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
14:20 Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hakem atamalarında şaşırtan karar! TFF, sezon başından itibaren uyguladığı kriteri kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement