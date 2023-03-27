Süper Lig'in boyu kısalırken şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. Makasın daraldığı bu haftalarda MHK sürpriz bir kriter değişikliğine gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.
TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligmaçlarının programını açıkladı. TFF tarafından açıklanan programda, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Hakem atamalarında şaşırtan karar! TFF, sezon başından itibaren uyguladığı kriteri kaldırdı - Son Dakika