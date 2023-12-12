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Hakem Halil Umut Meler'e saha içerisinde saldırı - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'e saha içerisinde saldırı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Meler ve yardımcıları güvenlik güçleri eşliğinde sahadan çıkartıldı.

12.12.2023 - 08:27,
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Borsada işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri dün akşam hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Dün Süper Lig'de oynana Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmasının olumsuz etkisi borsa da hissedildi.

Borsada işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri güne düşüşle başladı. Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39'luk düşüşle 2,85 puandan başladı.

Çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartılmıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı. - İSTANBUL

Hakem Halil Umut Meler\'e saha içerisinde saldırı
Kaynak: İHA
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