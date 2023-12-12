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Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı tarafından yumruk atılan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında Ankara Acıbadem Hastanesi Başhekimi açıklama yaptı. Meler'in göz çevresinde kanama ve çatlak olduğu belirtilirken, hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

12.12.2023 - 01:13,
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- Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

ANKARA - Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.

Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakem Meler, Ankara Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hakem Meler'in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler'in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Hakem Halil Umut Meler\'in sağlık durumu açıklandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı - Son Dakika
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