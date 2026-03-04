Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler - Son Dakika
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

04.03.2026 17:29
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Eflanispor, hakem hataları ve adaletsiz yönetimler nedeniyle ligden çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Bu karar; futbolcularımızın emeğini, taraftarımızın onurunu ve ilçemizin sportif itibarını korumak adına alınmıştır. Artık yeter. Eflanispor sahipsiz değildir. Mücadelemiz ve hak arayışımız farklı platformlarda kararlılıkla devam edecektir.'' denildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Eflanispor'dan ligin geride kalan bölümü hakkında sürpriz bir karar geldi.

HAKEM HATALARINA İSYAN EDİP LİGDEN ÇEKİLDİLER

Olağanüstü gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan Başkan İrfan Topçu, sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

''BU KARAR İTİBARI KORUMAK ADINA ALINMIŞTIR''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sezon başından bu yana yaşanan ağır hakem hataları, sahada karşılaştığımız adaletsiz yönetimler ve kulübümüze verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Eflanispor Kulübü olarak ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar; futbolcularımızın emeğini, taraftarımızın onurunu ve ilçemizin sportif itibarını korumak adına alınmıştır. Artık yeter. Eflanispor sahipsiz değildir. Mücadelemiz ve hak arayışımız farklı platformlarda kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYORDU

Ligde oynadığı 18 maçta 16 puan toplayan Eflanispor, 11. sırada yer alarak küme düşmeme adına mücadelesine devam ediyordu.

    Yorumlar (1)

  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    Tripbahçenin ağlaklığı ülkeyi ne hale getirdi 0 2 Yanıtla
