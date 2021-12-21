Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in, "Bak Zorbay kardeş. Yaşın genç. Seni uyarıyorum, yargıda hesaplaşacağız" sözleriyle yüklendiği hakem Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, Beyaz TV'ye bağlandı.
Beyaz TV'de adeta Zorbay Küçük'ün çocukluğuna inildi. Programa katılan babası Feyzullah Küçük'e çocukluğu soruldu.
İşte Feyzullah Küçük'ün yaptığı açıklamalar:
"Ağzında, lugatında Lan kelimesi olmayan bir çocuktur o. Yeni FIFA almış bir çocuk nasıl ağzını bozar. Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacaktır hepsi.
Okul terbiyesi aile terbiyesi var böyle sözler söylemez. Mantıklı düşündüğün zaman kendi kariyerini neden tehlikeye böyle tehlikeye atsın.
Ağzından Lan kelimesi çıkmaz, kendi halinde, öyle mızmız veya küfürbaz bir çocuk değildi. O doğrusunu yapar çünkü benim ona inancım sonsuz.
Fatih hoca da kendi oyuncusunun hakkını düşünüyordur. Son 6-7 haftadır hakemsiz bir hafta geçmedi. Fatih hocamız İmparator denen birisidir. Hak yerini bulacaktır. Eğer varsa öyle bir şey yasal haklarını kullanırlar. Eğer görüntüler kayıtlar varsa da yayınlansın" açıklamasını yaptı."
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