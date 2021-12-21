Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in, "Bak Zorbay kardeş. Yaşın genç. Seni uyarıyorum, yargıda hesaplaşacağız" sözleriyle yüklendiği hakem Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, Beyaz TV'ye bağlandı.

"ÇOCUKKEN KÜFREDER MİYDİ?"

Beyaz TV'de adeta Zorbay Küçük'ün çocukluğuna inildi. Programa katılan babası Feyzullah Küçük'e çocukluğu soruldu.

İşte Feyzullah Küçük'ün yaptığı açıklamalar:

"ASLA AĞZINI BOZMAZ"

"Ağzında, lugatında Lan kelimesi olmayan bir çocuktur o. Yeni FIFA almış bir çocuk nasıl ağzını bozar. Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacaktır hepsi.

"AİLE TERBİYESİ VAR"

Okul terbiyesi aile terbiyesi var böyle sözler söylemez. Mantıklı düşündüğün zaman kendi kariyerini neden tehlikeye böyle tehlikeye atsın.

"KENDİ HALİNDE BİR ÇOCUKTU"

Ağzından Lan kelimesi çıkmaz, kendi halinde, öyle mızmız veya küfürbaz bir çocuk değildi. O doğrusunu yapar çünkü benim ona inancım sonsuz.

"FATİH HOCAYA İMPARATOR DENİLİYOR"

Fatih hoca da kendi oyuncusunun hakkını düşünüyordur. Son 6-7 haftadır hakemsiz bir hafta geçmedi. Fatih hocamız İmparator denen birisidir. Hak yerini bulacaktır. Eğer varsa öyle bir şey yasal haklarını kullanırlar. Eğer görüntüler kayıtlar varsa da yayınlansın" açıklamasını yaptı."