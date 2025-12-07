Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında
07.12.2025 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympique Lyon'un Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanan Lorient maçıyla kulübeye geri döndü. Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest karşılaşmasında yaşanan olay sonrası aldığı cezanın ardından ilk kez takımının başında yer aldı.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi.

9 AY SONRA TAKIMININ BAŞINA DÖNDÜ

Fonseca, bu akşam oynanan Lorient maçında takımının başında yer aldı. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam kulübedeki yerini aldı.

LYON 24 PUAN TOPLADI

52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan Paulo Fonseca, Lyon'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında takımını saha kenarından yönetmişti.

Paulo Fonseca, Lorient, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Engin Engo Engin Engo:
    TÜRKİYE DE SADECE GS YE VERİLİRDİ BU CEZA. FB DE OLSAYDI HAKEM CEZA ALIRDI 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:35
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:47:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.