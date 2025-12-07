Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi.
Fonseca, bu akşam oynanan Lorient maçında takımının başında yer aldı. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam kulübedeki yerini aldı.
52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan Paulo Fonseca, Lyon'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında takımını saha kenarından yönetmişti.
