Hakeme Yumruklu Saldırıya Uğrayan Maçın Hakemi Konuştu

Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta yumruklu saldırıya uğrayan hakem Batuhan Bolat, "Olmamasını istediğimiz bir olay maalesef yaşandı. Umarım son olur" dedi.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta sonu oynanan Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor'un futbolcusu Emre Uyanık'a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de araya girerek, saldırıyı gerçekleştiren futbolculara tepki gösterdi. Bu olayların üzerine maç tatil edilirken, yumruk atan futbolcu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Umarım son olur"

Saldırıya uğrayan maçın hakemi Batuhan Bolat ise açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bolat, "Benim ve ekibimin başına gelen olaydan sonra 1 dakika bile bizi bırakmayıp her zaman yanımızda olan herkese ve özellikle Mehmet Öcal hocama, Ali Selim Müşteri hocama, ilk andan itibaren her an yanımda olduğunu hissettiren Barış Yüksektepe başkanıma, Tolga Dede hocama ve Doğan Özçelik hocama, hastaneye ve karakola gelerek veya telefon ile arayarak yanımızda olduğunu gösteren herkese çok teşekkür ederim. Olmamasını istediğimiz bir olay maalesef yaşandı. Umarım son olur. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - SİVAS