Üye Girişi
Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza

Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza
20.01.2026 14:03
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi. Yılmaz, müsabaka görevlilerine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3 maç men cezası ve 80 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

PFDK, Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan kupa maçında müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle Burak Yılmaz'a 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı uyguladı. Kurul ayrıca Yılmaz'a 80 bin TL para cezası verdi.

TAYYİP TALHA SANUÇ'A DA CEZA ÇIKTI

Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç için de karar çıktı. PFDK, Sanuç'a rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hakan1122 hakan1122:
    gs maçında takımın başında çıkmamak için bilerek kırmızı kart yedi boşu boşuna 3 maç ceza yedi gaziantepspor yönetimi yerinde olsam yüklü para cezası verir ve anında kovarım... 1 1 Yanıtla
  • karacigasahin karacigasahin:
    çok büyük cezaymış gerçekten. 80 binin yarısını borç istedi benden yokmuş onda. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

