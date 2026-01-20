Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz\'a dev ceza

PFDK, Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan kupa maçında müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle Burak Yılmaz'a 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı uyguladı. Kurul ayrıca Yılmaz'a 80 bin TL para cezası verdi.

TAYYİP TALHA SANUÇ'A DA CEZA ÇIKTI

Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç için de karar çıktı. PFDK, Sanuç'a rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."