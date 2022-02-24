Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

24.02.2022 09:33
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'un 19. haftasında erteleme maçında oynadığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynadığı maçta hakemin verdiği ve büyük eleştirilere neden olan kararları videolar eşliğinde paylaştı.

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'un 19. haftasında erteleme maçında oynadığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynadığı maçta hakemin verdiği ve büyük eleştirilere neden olan kararları videolar eşliğinde paylaştı. Hakemin verdiği kararlar taraftara ve izleyenlere saç baş yoldurttu.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 19. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 0-0 sonuçlandı. Dün Doğukent Stadı'nda oynayan karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesi Hakemi Metin Ateş yönetti. Ateş'in verdiği kararlar taraftara ve izleyenlere saç baş yoldurttu.

Henüz 1. dakikada Salih Polatdemir'in ceza sahasında düşürülmesi pozisyonunu es geçen hakem Metin Ateş, Maçın 4. dakikasında ise Fırat Ergün'ü son adam olarak düşürülmesinde rakip futbolcuya kırmızı kart göstermedi. Maçın ikinci yarısında Elazığspor'un kontra atağa çıktığı pozisyonda sarı kartlı futbolcu yerine, diğer futbolcuya kart gösteren hakem Ateş, Fırat Ergün'ün ceza sahasında yerde kaldığı ve penaltı çalınması gereken pozisyonu ise ceza sahası dışında gösterdi.

Elazığspor, maç sonu görüntüler eşliğinde hakem hatalarını sosyal medya hesaplarından video eşliğinde paylaştı. Diyarbakır Bölgesi Orta hakemi Metin Ateş ve yardımcılarının performansları başlığıyla hakem hatalarını paylaşan Elazığspor, her paylaşımın altına Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek tepkisini gösterdi. - ELAZIĞ

Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

YORUMLAR
500
Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig

Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Metin Ateş, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement