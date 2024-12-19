Hakemler İçin MHK Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Hakemler İçin MHK Kampı Düzenlendi

TFF, Süper Lig'in 17. haftası öncesi hakemler için Riva'da kamp düzenleyerek performanslarını artırdı.

19.12.2024 15:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar öncesinde kamp yaptı.

Federasyonun açıklamasına göre Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalara hazırlık amacıyla hakemlerin performanslarını artırmak, fiziksel ve mental durumlarını en üst düzeye çıkarmak ve maçlara hazırlanmalarını sağlayarak yönetim standartlarını yükseltmek için TFF Riva Tesisleri'nde "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenlendi.

Kampın ilk gününde hakemler, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde fiziksel performanslarını artırmaya yönelik sahada çalıştı. İkinci günde ise karar verme süreçlerini geliştirmek için müsabaka klipleri üzerinden detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı.

Süper Lig'in 18. hafta maçları öncesinde de benzer uygulamanın MHK tarafından planlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakemler İçin MHK Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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