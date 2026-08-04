Hakemliğin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Hakemliğin Önemi Vurgulandı

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Bakan Osman Aşkın Bak, hakemlikte hatayı en aza indirme ve iletişimin önemini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakemlikte önemli olanın hatayı en aza indirmek, doğru iletişim kurmak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmek olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri gerçekleştirildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Mili Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve TFF ve MHK yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Eski bir hakem olarak MHK'nin yaz seminerinin açılış töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bakan Bak, "Futbol ailesinin en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz hakemlerimizdir. Bu yaz seminerinde Merkez Hakem Kurulumuz öncülüğünde 2025-2026 sezonunu kapsamlı şekilde değerlendirecek; eğitim süreçlerini, yaşanan hataları, bu hatalardan çıkarılacak dersleri ve yeni sezona ilişkin hazırlıkları ele alacaksınız. Bu süreç yalnızca teknik bir eğitim programı değil; aynı zamanda bilgi birikiminizi, tecrübenizi ve öz eleştiri kültürünüzü geliştireceğiniz önemli bir fırsattır. Bir hafta boyunca gerçekleştireceğiniz çalışmaların sizleri yeni sezona çok daha güçlü şekilde hazırlayacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan hatayı aza indirmek, doğru iletişim ve oyunu sağlıklı yönetmektir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte özellikle son haftalarda spor güvenliği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Bak, "Futbol, milyonlarca insanın büyük bir heyecanla takip ettiği, toplumun her kesimini ortak duygularda buluşturan çok önemli bir değerdir. Böylesine büyük bir organizasyona hepimizin en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu hazırlık sürecinde hakemlerimizin rolü son derece önemlidir. Hakemliğe başladığımız yıllarda sıkça söylenen bir söz vardı; 'Bir düdükle binlerce insanı ayağa kaldıran kişi kimdir?' Cevabı elbette hakemdir. Bu söz, hakemliğin taşıdığı sorumluluğu en güzel şekilde anlatmaktadır. Vereceğiniz her karar yalnızca sahayı değil, tribünleri, ekran başındaki milyonları ve Türk futbolunun adalet algısını doğrudan etkileyecektir. Elbette futbolda hata vardır. Teknik direktör de hata yapar, futbolcu da hata yapar, hakem de hata yapabilir. Önemli olan hata oranını en aza indirebilmek, doğru iletişim kurabilmek ve oyunu en sağlıklı şekilde yönetebilmektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz; futbol ailesinin saygı duyduğu ve adaletiyle ön plana çıkan hakemler yetiştirmektir"

Türk hakemliği adına son iki yılda önemli bir altyapı oluşturulduğundan bahseden Bakan Osman Aşkın Bak, "Sizlerin de bu değişime en hızlı şekilde uyum sağlamanız büyük önem taşıyor. Bunun yanında psikolojik dayanıklılık da hakemliğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Baskı altında doğru karar verebilmek, oyuncularla, teknik ekiplerle ve futbolun tüm paydaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek başarılı hakemliğin temel şartlarıdır. Hedefimiz, tüm futbol ailesinin saygı duyduğu, adaletiyle ön plana çıkan hakemler yetiştirmektir. Türk hakemliği adına son iki yılda önemli bir altyapı oluşturuldu. Genç hakemlerimize fırsatlar verildi, eğitim süreçleri güçlendirildi ve bugün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Genç hakemlerimizin her geçen gün daha güçlü şekilde ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Özellikle uluslararası tecrübeye sahip yeni eğitim direktörünün göreve getirilmesini Türk hakemliği adına önemli ve değerli bir adım olarak görüyorum. Sizlerden beklentimiz; maçlara en iyi şekilde hazırlanmanız, takımları ve oyuncuları doğru analiz etmeniz, FIFA'nın yeni uygulamalarını eksiksiz takip etmeniz ve oyunun hızını artırmaya yönelik kuralları kararlılıkla uygulamanızdır. Hakem cesur olmalıdır. Hakem kararlı olmalıdır. Hakem her şeyden önce adil olmalıdır. Hedefimiz temiz futbol, etik futbol ve marka değeri yüksek bir futbol ortamı oluşturmaktır. Türk futbolunu daha ileriye taşımak ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacaktır. Hepinize yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Adaletin hakim olduğu, temiz futbolun kazandığı, güçlü Türkiye'ye yakışır güçlü bir Türk futbolu temennisiyle Merkez Hakem Kurulumuzun yaz seminerinin hayırlı olmasını diliyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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