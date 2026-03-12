Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap - Son Dakika
12.03.2026 16:05
Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi ile NBA yıldızı Luka Doncic arasında geçen esprili diyalog geniş yankı buldu. Hakimi'nin, Doncic'e ''Boşandın mı? Umarım mal varlığının yarısını almamıştır?'' şeklindeki sorusuna, Doncic'in ''Yok be kanka, senden öğrendim; her şeyi annemin üzerine yaptım'' şeklinde yanıtını vermesi binlerce beğeni aldı.

PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi ile NBA yıldızı Luka Doncic'in sosyal medyada yaptığı esprili yorumlaşma kısa sürede gündem oldu. İki yıldızın karşılıklı mesajları futbol ve basketbol taraftarlarının dikkatini çekti.

ESPRİLİ YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Achraf Hakimi, Luka Doncic'e yorum yaparak "Boşandın mı? Umarım mal varlığının yarısını almamıştır?" ifadelerini kullandı.

Luka Doncic ise Hakimi'nin yorumuna esprili bir yanıt vererek, "Yok be kanka, senden öğrendim; her şeyi annemin üzerine yaptım." sözleriyle karşılık verdi. İki yıldızın bu yorumlaşması kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

HAKİMİ'NİN BOŞANMA SÜRECİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hakimi'nin boşanma süreci daha önce de dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Faslı futbolcunun mal varlığının büyük bölümünün annesinin üzerine olduğu ortaya çıkmış ve bu nedenle eski eşine herhangi bir ödeme yapmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Spor, Son Dakika

