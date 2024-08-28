Hakkari\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi

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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından binlerce öğrencinin çeşitli branşlarda yarıştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri münasebetiyle ödül töreni düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda güreş turnuvası, tekerlekli paten yarışı, judo turnuvası ve masatenisi müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için tören düzenlenerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından sporculara ödülleri takdim edildi.

Müdür Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri münasebetiyle bir dizi etkinlik ve akabinde ödül töreni düzenlediklerine belirterek, emeği geçen antrenör ve sporculara teşekkür etti. - HAKKARİ