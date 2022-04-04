Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası - Son Dakika

Zeka Oyunları Federasyonu'nun ortak protokolü kapsamında düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın final karşılaşmaları yapıldı.

Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen ve 2 gün boyunca devam eden turnuvaya yoğun ilgi gösterildi. Mangala'dan Reversi ve Küre'ye kadar 7 farklı oyunun yer aldığı turnuvada, 200 öğrenci başarılı olmak için ter döktü. İlkokul ve ortaokul öğrencileri kategorilerinde başlayan yarışmalar, pazar günü yapılan il finaliyle tamamlandı. Kategorilerinde birinci olan yarışmacılar, Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye Finali'nde yarışacak.

Turnuvaya katılarak yarışmanın başlama startını veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Valiliği himayesinde başlatılan eğitim seferberliğinde, öğrencilerin akademik gelişiminin yanında, zihinsel gelişimini de çok önemsediklerini ifade ederek, "Eğitimi bütüncül bir yaklaşımla görüyor ve oyunlarla destekliyoruz. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvamızın, teknoloji bağımlılığını en aza indirerek, zihinsel gelişimi destekleyecek oyunlarla olan dostlukların gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Katılan öğrencilerimize başarı dilerken, yarışmada görev alan öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz ve şube müdürleri tarafından verildi. - HAKKARİ