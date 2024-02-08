Hakkari\'de düzenlenen Alp Disiplini 1\'inci Etap Yarışları başladı

Spor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini 1'inci Etap Yarışları Hakkari'de başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini 1'inci Etap Yarışları kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, 19 ilden 250 sporcu ve antrenörün katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin bölgenin en donanımlı kış sporları merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Hem turistlerin hem de sporcuların konaklama sorununu gidermek için kayak merkezinde inşa ettikleri otelin de bittiğini de belirten Yıldırım, "Hakkari'de ilk defa Alp Disiplin yarışması düzenlendi. İlimiz artık kış sporlarının en gözde merkezlerinden birisi haline gelmiştir" dedi.

Erzurum'dan gelen Büşra Kaya ise kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getirerek, yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.