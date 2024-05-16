Hakkari\'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Spor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet, mayıs ayına rağmen karın hala olduğu Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmaları takip etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Hakkari'de huzur ve sevgi olduğunu belirterek, "Hakkari'de, mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kayak sporunu yapmak mümkün. Bizlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimiz ile bir araya geldik, hem onların yarışmasını izledik hem de bu karın keyfini sizlerle beraber yaşama fırsatı bulduk. Hakkari yüksek rakımlarıyla ve eşsiz doğasıyla kış sporları merkezi olmak için en uygun yerlerden biridir ve bu bizler için çok değerli. Hepimizin malumu olduğu üzere küresel ısınma gerçeğinden dolayı kar tutan rakımlar git gide azalıyor ama Hakkari'nin böyle bir sorunu yok. Bu yağan karlar yapay kar değil doğal kar, niteliği ve kalitesi de çok yüksek. Hakkarili gençlerimiz de kayak yapıyorlar. İnanıyorum ki ileride kayak sporları ile ilgili şampiyonlukları şehrimizin gençleri ve vatandaşları alacak. Coğrafyamız çok güzel, Hakkari'miz trekkingden kayak sporuna kadar birçok spor alanına imkan tanıyor. Adrenalin ile ilgilenen herkesin Hakkari'ye gelmesi gerekiyor. Hakkari'de artık huzur var, sevgi var. Hakkari'de ülkemizin her yeri gibi görülmesi gerekli bir şehrimiz, bu yüzden bende sizlerin aracılığıyla ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza, Hakkari'yi görmelerini ve eşsiz doğasını tanımalarını tavsiye ediyorum" dedi. - HAKKARİ