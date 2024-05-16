Hakkari'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakkari'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Hakkari\'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet, mayıs ayına rağmen karın hala olduğu Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmaları takip etti. Hakkari'de huzur ve sevgi olduğunu belirten Vali Çelik, Hakkari'nin kış sporları merkezi olmak için en uygun yerlerden biri olduğunu vurguladı.

16.05.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet, mayıs ayına rağmen karın hala olduğu Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmaları takip etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Hakkari'de huzur ve sevgi olduğunu belirterek, "Hakkari'de, mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kayak sporunu yapmak mümkün. Bizlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimiz ile bir araya geldik, hem onların yarışmasını izledik hem de bu karın keyfini sizlerle beraber yaşama fırsatı bulduk. Hakkari yüksek rakımlarıyla ve eşsiz doğasıyla kış sporları merkezi olmak için en uygun yerlerden biridir ve bu bizler için çok değerli. Hepimizin malumu olduğu üzere küresel ısınma gerçeğinden dolayı kar tutan rakımlar git gide azalıyor ama Hakkari'nin böyle bir sorunu yok. Bu yağan karlar yapay kar değil doğal kar, niteliği ve kalitesi de çok yüksek. Hakkarili gençlerimiz de kayak yapıyorlar. İnanıyorum ki ileride kayak sporları ile ilgili şampiyonlukları şehrimizin gençleri ve vatandaşları alacak. Coğrafyamız çok güzel, Hakkari'miz trekkingden kayak sporuna kadar birçok spor alanına imkan tanıyor. Adrenalin ile ilgilenen herkesin Hakkari'ye gelmesi gerekiyor. Hakkari'de artık huzur var, sevgi var. Hakkari'de ülkemizin her yeri gibi görülmesi gerekli bir şehrimiz, bu yüzden bende sizlerin aracılığıyla ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza, Hakkari'yi görmelerini ve eşsiz doğasını tanımalarını tavsiye ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Ali Çelik, Gençlik, Hakkari, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:11:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de düzenlenen kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement