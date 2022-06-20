Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi

20.06.2022 11:09
Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası sona erdi.

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası sona erdi.

Kent Park'ta düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası festival havasında geçti. 10 takım ve 80 sporcunun katılımıyla 3 gün devam eden şampiyona, renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların stant kurup ev yapımı yemek ve tatlıları da sergilediği etkinliğe katılan Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu takımlara başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, dereceye giren takımların perşembe günü açıklanacağını ve ödüllerinin verileceğini söyledi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

basketbol, gençlik, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi - Son Dakika

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