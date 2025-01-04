Hakkari'de Yüzme İl Şampiyonası Finali Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Hakkari'de Yüzme İl Şampiyonası Finali Yapıldı

Hakkari\'de Yüzme İl Şampiyonası Finali Yapıldı

Hakkari'de 120 sporcunun katıldığı yüzme il şampiyonası finalinde 30 sporcu ödül aldı.

04.01.2025 09:17
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Hakkari'de 'Okul sporları' çerçevesinde düzenlenen yüzme il şampiyonasının finali yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen finale 36 kategoriden 120 sporcu katıldı. İl merkez ve ilçelerden gelen sporcular; gençler, yıldızlar ve küçükler kız/erkek dallarında yarıştı.

Oldukça heyecanlı geçen final sonunda 30 sporcu dereceye girdi. Dereceye girenlerin ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından takdim edildi.

Öte yandan dereceye giren sporcuların ileriki tarihlerde il dışında yapılacak olan yarışmalarda Hakkari'ye temsil edecekleri belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

hakkari, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari'de Yüzme İl Şampiyonası Finali Yapıldı - Son Dakika

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