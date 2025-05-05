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Hakkari'nin Kadın Futbol Takımı 2. Lig Hedefli

Hakkari\'nin Kadın Futbol Takımı 2. Lig Hedefli

1936 Hakkari Hayalkent Spor, Kadınlar 3. Lig'de namağlup grup birincisi olarak 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

05.05.2025 11:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan 1936 Hakkari Hayalkent Spor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ve Yüksekovaspor ile temsil edilecek Hakkari'de, altyapının güçlendirilmesi amacıyla kurulan 1936 Hakkari Hayalkent Spor'un futbolcuları, ablalarının izinden gitmek istiyor.

Hakkari'de 2019'da kurulan ve 2 yıldır Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü, kız çocuklarını futbola yönlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde 30. Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grup aşamasını namağlup tamamlayan kırmızı siyahlılar, play-off turunda da başarısını sürdürüp üst lige çıkmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Altyapı Hakkarili kızlardan oluşuyor

1936 Hakkari Hayalkent Spor yöneticilerinden Resul Baran Kaya, AA muhabirine, kulübün 6 yıl önce kurulduğunu ve iki sezondur Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettiğini söyledi.

Grubu namağlup tamamladıklarını aktaran Kaya, "Geçen sene de play-off turunu son maçta kaçırdık. Kısıtlı imkanlarla bu noktaya geldik. Play-off'ta hedefimiz birinci olup 2. Lig'e çıkmak." dedi.

Kulübün kuruluş amacının futbolcu yetiştirmek olduğunu anlatan Kaya, "2 yıldır ligde de yer alıyoruz. Kentimizden Süper Lig'de iki takımın yer alacak olması bizim için moral ve ilham kaynağı. Bu durum bizi daha çok motive ediyor. Biz de bu yola odaklanacağız." diye konuştu.

Yetiştirdikleri oyuncuları Süper Lig ekiplerine transfer etmek istediklerini dile getiren Kaya, "Antrenörümüzle köylere gidip seçmeler yapıyoruz. Sezon başında Yüksekova'da seçme yaptık. Sporcularımıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle 2. Lig'e çıkacağız. Altyapımız Hakkarili kızlarımızdan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Mahallede oynarken keşfedildi

Takımın 16 yaşındaki sporcularından 11. sınıf öğrencisi Çimen Erdin, "Mahallede oynarken hocalarım yeteneğimi keşfetti." dedi.

Play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Erdin, "Hedefimiz şampiyonluktur. İnşallah 2. Lig'e yükseliriz. Kadınlar her konuda güçlüdür." diye konuştu.

Nurcan Tunç ise geçen sene ligi 3. sırada tamamladıklarını play-off turunu kıl payı kaçırdıklarını anımsatarak şunları söyledi:

"Kızlarımızın çoğu Hakkarili. Hepsi de yetenekli. Küçük yaştan başlayarak buraya gelmemiz büyük başarı. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Destek olunursa daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

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