Hakkari Zap Spor Üst Tura Yükseldi

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zap Spor, play-off 1. tur maçında sahasında Kars 36 Spor'u penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek üst tura yükseldi.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı.
Uzatmalarda da skor değişmeyince maçta penaltılara geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Hakkari Zap Spor, adını ikinci tura yazdırdı.
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