Hakkarigücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Hakkarigücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hakkarigücü-Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti. Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada Hakkarigücü 70. dakikada öne geçti, Trabzonspor 78. dakikada beraberliği sağladı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki Hakkarigücü- Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti.

Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Hakkarigücü, karşılaşmanın 70. dakikasında Elizabeth Owusuaa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 78. dakikada Abigail Kofi Kim'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakkarigücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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