Hakkarigücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hakkarigücü-Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti. Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada Hakkarigücü 70. dakikada öne geçti, Trabzonspor 78. dakikada beraberliği sağladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki Hakkarigücü- Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti.
Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Hakkarigücü, karşılaşmanın 70. dakikasında Elizabeth Owusuaa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, 78. dakikada Abigail Kofi Kim'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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