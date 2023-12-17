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Hakkarigücü'nden Manga'ya Altın Top Ödülü - Son Dakika
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Hakkarigücü'nden Manga'ya Altın Top Ödülü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Hakkarigücü forması giyen Manga, 2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde kadın futbolunda Altın Top ödülünü kazandı. Ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Kamerun'un eski golcüsü Samuel Eto'o'nun elinden ödülünü aldı.

Hakkarigücü\'nden Manga\'ya Altın Top Ödülü
17.12.2023 - 12:51,
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2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması da giyen, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Açıklamada, Manga'nın Altıp Top dışında bir ödül daha kazandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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