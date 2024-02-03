 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Hakkari İl Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Hakkari İl Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti

Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Hakkari İl Jandarma Komutanı\'nı ziyaret etti

Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımın başkanı, teknik direktör ve oyuncularıyla birlikte Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarıkcıoğlu, takıma başarılar diledi.

03.02.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu ziyaret etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kulübü Başkanı Esra Ertuş, beraberindeki Teknik Direktör Cemile Timur, kadın futbol takım oyuncuları ve teknik heyet ile birlikte Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarıkcıoğlu, Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı oyuncularına başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Hakkari, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Hakkari İl Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Hakkari İl Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement