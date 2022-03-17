Hakkarili antrenör 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü - Son Dakika
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Hakkarili antrenör 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü

17.03.2022 10:00
Hakkarili antrenör 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü

Hakkari'nin sevilen güreş antrenörü İsmail Taşçı, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü.

Hakkari'nin sevilen güreş antrenörü İsmail Taşçı, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü.

08-09 Mart 2022 tarihinde Balıkesir'de yapılan U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında, Güreş Federasyonu tarafından 'en centilmen antrenör' ödülü Hakkari güreşine 35 yıl hizmet vermiş antrenör İsmail Taşçı'ya verildi. Taşçı, bu ödüle kendisini layık gördüğü için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - HAKKARİ

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Türkiye Güreş Federasyonu, Hakkari, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkarili antrenör 'en centilmen antrenör' ödülüne layık göründü - Son Dakika


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