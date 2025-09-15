Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Minikler-Yıldızlar-Büyükler Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkarili sporcular önemli bir başarıya imza attı.
Şampiyonada mücadele eden Hakkarili sporcular; 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 5 madalya ile kente döndü. Başarılarıyla Hakkari'yi gururlandıran sporcular ve antrenörler yetkililer tarafından tebrik edilerek gösterdikleri azim ve mücadeleden dolayı teşekkür edildi. - HAKKARİ
Son Dakika › Spor › Hakkarili Sporcular Aba Güreşinde Başarı Elde Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?