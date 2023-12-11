Haksız da değiller! Hakan\'ın Inter\'deki performansını görenler çıldırıyor

İşçi ve işverenin pazarlık başlamadan anlaştığı bir konu var

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun aynı performansı neden A Milli Takım'da göstermediği ise tartışma konusu oldu.

"A MİLLİ TAKIM'DA NEDEN OYNAMIYOR?"

Inter'de büyük işler yapan ve maçlara damga vurmaya devam eden yıldız futbolcunun o performansını gören Türk taraftarlar, Hakan'ın A Milli Takım'da neden etkisiz olduğunu sorgulamaya başladı.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

İtalyan devinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Hakan, bu sezon 18 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.