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Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını görenler çıldırıyor - Son Dakika
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Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını görenler çıldırıyor

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de gösterdiği üstün performansla herkesin takdirini kazanıyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun, bu performansını A Milli Takım'da neden göstermediği merak konusu oldu ve büyük tartışma yarattı.

11.12.2023 - 10:32,  Güncelleme: 10:41
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun aynı performansı neden A Milli Takım'da göstermediği ise tartışma konusu oldu.

"A MİLLİ TAKIM'DA NEDEN OYNAMIYOR?"

Inter'de büyük işler yapan ve maçlara damga vurmaya devam eden yıldız futbolcunun o performansını gören Türk taraftarlar, Hakan'ın A Milli Takım'da neden etkisiz olduğunu sorgulamaya başladı.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

İtalyan devinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Hakan, bu sezon 18 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Haksız da değiller! Hakan\'ın Inter\'deki performansını görenler çıldırıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Mesut YILMAZ: Hakanı suçlamayın, Bir düşünün bakalım Cenk, Hakan ile anlaşabilecek, onun seviyesinde bir topçu mu? Aldığını yana ya da geriye veren hiçbir insiyatif almayan bir topçu, bu sadece bir örnek. Adam avrupada yetişmiş bizimkiler ona ayak uydururamıyor. Hakan kral topçudur. Yanıtla 11 1
  • süleyman hakan gökşen: ben söyleyeyim, SAKATLANMAMAK İÇİN... Yanıtla 37 5

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Son Dakika Spor Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını görenler çıldırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını görenler çıldırıyor - Son Dakika
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