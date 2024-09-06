Futbol Sahasında Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
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Futbol Sahasında Sürpriz Doğum Günü

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Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri, futbolu seven arkadaşlarına halı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

06.09.2024 15:08
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- Halı sahada sürpriz doğum günü

Maç esnasında ışıkların söndüğü sahada pasta üflendi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri, futbolu seven arkadaşlarına halı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Üniversite öğrencileri futbolu çok seven arkadaşları için futbol oynadıkları halı sahada sürpriz doğum günü partisi gerçekleştirdi. Azerbaycan uyruklu Ayhan Allahverdi'nin okul arkadaşları, düzenli futbol oynadıkları halı sahada oynadıkları maçın en heyecanlı dakikasında ışıkları kapatarak pastalı doğum günü partisi gerçekleştirdi. Pasta hazırlayan ve hoparlör sistemi kuran öğrenciler, ışıkların sönmesinin ardından sahaya girdi. Işıkların sönmesiyle şaşkınlık geçiren gençler, alkışlar eşliğinde arkadaşlarına mum üfletti. Duygulu anların yaşandığı sahada şaşkınlığını gizleyemeyen Allahverdi, şok geçirdiğini ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.

Arkadaşının futbol sevgisini bilen Asaf Aliyev ise, "Arkadaşımız için böyle bir kutlamanın onu mutlu edeceğini düşündük. Şaşırdı ve mutlu oldu" dedi.

Futbol Sahasında Sürpriz Doğum Günü
Kaynak: İHA

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