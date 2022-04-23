Haliç'te kürek şenliği - Son Dakika
Üye Girişi

Haliç'te kürek şenliği

23.04.2022 14:38
Haliç'te kürek şenliği

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışlarında birinciliği Kadir Has Üniversitesi kazandı.

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışlarında birinciliği Kadir Has Üniversitesi kazandı.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası için yarıştı. Rahmi M. Koç Müzesi önünden başlayan ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde tamamlayan 2 bin 100 metrelik yarışta, Kadir Has Üniversitesi birinci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra organizasyonun düzenlendiğini hatırlatarak, "Her iki takımın sporcuları da zor koşullar altında nasıl disiplinle çalışılabileceğinin çok güzel birer örneğini oluşturdu. Karanlık demediler, soğuk demediler, bu yarış için çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Her biriniz bu yarışın kazananısınız. Sizi yürekten kutluyorum. Yarış bitti ve şimdi bir sonraki yıl için hazırlanacaksınız. Bu çabalarınız sayesinde Haliç Dostluk Kupası herkesin imrendiği bir geleneğe dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise yarışa katılan tüm kürekçileri centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

???????"Kadir Has Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz Haliç Dostluk Kupası da bu spora verdiğimiz uzun soluklu desteğin bir ispatı. Küreğin uygarlık tarihindeki rolü milattan önce 25. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk kez Roma ve Mısır'da kullanılan küreğin deniz ticaretinin yanı sıra keşiflerin yapılmasında da önemli rolü var. Yurt dışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var ve ilk resmi yarış 1829'da İngiltere'de Oxford ve Cambridge üniversiteleri arasında yapılmış. Umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir."

YORUMLAR
500
Van'da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı Van'da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı

Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Haliç, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haliç'te kürek şenliği - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Haliç'te kürek şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement