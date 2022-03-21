Halil İbrahim Önal: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika
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Halil İbrahim Önal: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

21.03.2022 14:59
Halil İbrahim Önal: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Antalyaspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serileri sona erdiği için üzgün olduklarını belirterek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Antalyaspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serileri sona erdiği için üzgün olduklarını belirterek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, "Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında elde ettiğimiz 9 puana Antalyaspor deplasmanında 3 puan daha eklemek istiyorduk ancak olmadı. Maçın henüz başında duran bir toptan yediğimiz golle mağlup duruma düştük. İlk yarının son bölümlerinde beraberliği yakalayacak fırsatları bulduk fakat bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda maçı çevirebilmek için aldığımız riskler sonucunda sahadan 4-1 mağlup ayrıldık. Antalya'dan puansız döndüğümüz için üzgünüz" dedi.

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Önal, "Antalyaspor maçından sonra oyuncularımıza 3 gün izin verdik. Süper Lig'in 31. Haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahamızda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına Perşembe günü başlayacağız. Arayı iyi değerlendirip Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kalan 8 maç hakkında da görüşlerini açıklayan Önal, "Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Giresunspor olarak bu 8 maçta toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. 44 sene sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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