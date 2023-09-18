Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek

Son Güncelleme: 18.09.2023 13:13

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Benfica'nın sahasında Salzburg takımı ile yapılacak maçı yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile oynayacağı maçı yönetecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVLER SAHNESİNE ÇIKIYOR

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica-Salzburg maçını yönetecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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