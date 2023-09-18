Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile oynayacağı maçı yönetecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVLER SAHNESİNE ÇIKIYOR

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.