Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçını yarın Parken\'de yönetecek

Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçını yarın Parken'de yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son haftasında yarın Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-Norveç maçını yönetecek. TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçını yönetecek.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.
Kaynak: İHA
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