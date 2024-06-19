Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya - Avusturya maçını yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya - Avusturya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek. Maç, 21 Haziran Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

19.06.2024 11:45
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya - Avusturya maçını yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya - Avusturya maçını yönetecek - Son Dakika
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