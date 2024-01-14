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Halil Umut Meler, İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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Halil Umut Meler, İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında alkışlarla karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Müsabaka öncesinde futbolcuların ve taraftarların desteğini alan Meler, geçmiş olsun dileklerini kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Hatırlanacağı üzere Meler, daha önceki bir maçta saha içinde saldırıya uğramış ve hastanede tedavi görmüştü.

Halil Umut Meler, İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında alkışlarla karşılandı
14.01.2024 - 13:05,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Halil Umut Meler, İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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