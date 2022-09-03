Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi

03.09.2022 17:15
Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Afyonkarahisar'da yapılan minikler judo müsabakalardan 7 madalya ile dönen Haliliyeli sporculara bisiklet hediye etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Afyonkarahisar'da yapılan minikler judo müsabakalardan 7 madalya ile dönen Haliliyeli sporculara bisiklet hediye etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesindeki kurslardan aldıkları eğitim ile madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Haliliye Belediyesi bünyesindeki Judo Kursuna kayıtlı 7 sporcu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Judo Müsabakasına katıldı. Müsabakada başarılı performans sergileyen 7 sporcu, kente madalya ile döndü. Belediye bünyesindeki kurstan aldıkları eğitim ile madalya kazanan sporcular kentin gururu olurken, Canpolat Haliliyeli sporcularla buluştu. Düzenlenen program ile sporcuları tebrik eden Canpolat, 7 sporcuya bisiklet hediye etti.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın sürekli yanındayız. Bu bağlamda sportif faaliyetlerle ilgili birçok branşta Haliliye ilçemizden, müsabakalardan birincilikle dönen sporcularımız, gençlerimiz yetişmeye başladı. Şuanda da judo ile ilgili kurslarımızda bize kayıtlı, lisanslı öğrencilerimizden Afyonkarahisar'da yapılan müsabakalar sonrası minikler müsabakasında şuanda 7 gencimiz, 7 çocuğumuz madalya alarak yanımıza geldiler, bizi mutlu ettiler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu
Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement