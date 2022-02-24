Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

24.02.2022 16:26
Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

Haliliye Belediyespor, Şanlıurfa genelinde düzenlenen Tekvando Şampiyonasına damga vurdu.

Haliliye Belediye spor, Şanlıurfa genelinde düzenlenen Tekvando Şampiyonasına damga vurdu. İki kategoride 3 birinci çıkaran genç sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda ise yeni bir başarıya imza attı.

Haliliye Belediyesi bünyesinde açtığı spor kursları ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirme devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda yetişen ve tekvando il seçmelerine katılan Haliliye Belediyespor, seçmelere damga vurdu. İl seçmelerinde 49 kilogramda Durdu Akyüz, 33 kilogramda Medine Demir ve 37 kilogramda Esra Nur Çiftçi birinci olarak altın madalya kazandı. İl genelinde birinci olan 3 sporcu, Şanlıurfa'yı ve Haliliye'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme yolunda büyük bir başarıya imza attı. Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haliliyeli sporcular, başarılı olmaları durumunda ise Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Genç sporcular kurslardan elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, açılan kurslar ve sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor
Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Suriyeli kadın 4 torununa hem annelik hem babalık yapıyor ŞANLIURFA - Suriyeli kadın 4 torununa hem annelik hem babalık yapıyor Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement