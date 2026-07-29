Haliliye’nin şampiyonu Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek - Son Dakika
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Haliliye’nin şampiyonu Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

Haliliye’nin şampiyonu Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek
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Haliliye Belediyesporlu Yunus Efe Dinlemez, Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

Haliliye Belediyesporlu Yunus Efe Dinlemez, Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Başarılı sporcu, Gürcistan'da düzenlenecek Open Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı temsil edecek.

Haliliye Belediyesi, spora yaptığı yatırımların meyvelerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen spor kursları, genç yetenekleri Türk sporuna kazandırırken, milli sporcular yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli başarılara imza atıyor.

Kültür sanat ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor birimi tarafından yürütülen tekvando kurslarında yetişen Haliliye Belediyespor sporcusu Yunus Efe Dinlemez, Erzurum'da düzenlenen Yıldızlar Okullararası Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Genç sporcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takım kadrosuna seçildi. Yunus Efe Dinlemez, önümüzdeki günlerde Gürcistan'da gerçekleştirilecek Open Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında mücadele ederek hem Türkiye'yi hem de Şanlıurfa'yı uluslararası arenada temsil edecek.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çocuk ve gençlerin sporla buluşması, milli sporcuların yetişmesi ve Şanlıurfa'nın sportif başarılarının artması için spor yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma seçilen Dinlemez'i ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerini tebrik eden Canpolat, genç sporcuya başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliye’nin şampiyonu Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek - Son Dakika

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