Halime Yıldız, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında çeyrek finalde Ukrayna'dan Oksana Kozyna'ya 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Kozyna ile karşılaştı.

Maçın ilk setini 21-14 alan milli sporcu, ikinci seti 21-15 kaybetti. Yarı finalisti belirleyecek son set büyük çekişmeye sahne oldu. Sette iki kez maç puanını değerlendiremeyen Halime, seti 26-24 kaybederek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı ve elendi.