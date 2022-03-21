Halkbank, CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında yarın Narbonne Volley'e konuk olacak - Son Dakika
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Halkbank, CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında yarın Narbonne Volley'e konuk olacak

21.03.2022 10:38
Halkbank, CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında yarın Narbonne Volley'e konuk olacak

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde rövanş maçında yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak.

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde rövanş maçında yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak.

Narbonne Arena oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Almanya'dan Benedikt Geukes ve İtalya'dan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi almadan finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını eleyerek finale çıktı.

Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.

Şampiyonluk için avantajlı olan Halkbank, Fransa'da rövanşı da kazanarak kupayı kaldırmayı hedefliyor.

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Yunanistan, Halkbank, voleybol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank, CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında yarın Narbonne Volley'e konuk olacak - Son Dakika


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