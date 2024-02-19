Halkbank, Cucine Lube Civitanova'yı eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Halkbank, Cucine Lube Civitanova'yı eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor

Halkbank, Cucine Lube Civitanova\'yı eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. İlk maç Ankara'da oynanacak ve rövanş maçı İtalya'da gerçekleşecek. Milli smaçör Mirza Lagumdzija, takımın güçlü olduğunu ve taraftar desteğiyle turu geçmek istediklerini belirtti. Ayrıca, kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija bu seviyedeki organizasyonda ilk kez rakip olacak.

19.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:31
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank 21 Şubat Çarşamba günü CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını Ankara'da konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 28 Şubat'ta İtalya'da yapılacak.

Milli smaçör Mirza Lagumdzija, maçı ilişkin değerlendirmesinde İtalya'nın en önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını vurgulayarak, "Lube'yi anlatmaya gerek yok, çok güçlü bir takım. Ağabeyim dahil çok önemli oyuncuları var. Elbette biz de çok önemli oyunculara sahibiz. Taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle iyi bir skor alıp İtalya'da turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz önce yarı final sonra final." ifadelerini kullandı.

Kardeşler rakip olacak

Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler ilk kez bu seviyedeki organizasyonda rakip olacak.

Türkiye Voleybol Milli Takımı'nda da görev yapan kardeşlerden Adis Lube, Mirza da Halkbank forması giyiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, Cucine Lube Civitanova'yı eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor - Son Dakika

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