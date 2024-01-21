Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Canham, Gökçen Yüksel)
Halkbank: Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol, Perrin)
Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 21-23
Süre: 133 dakika (27, 27, 23, 25, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
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