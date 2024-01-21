 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Halkbank, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. Maçın hakemleri Hakkı Demiralay ve Ferhat Büyükpamukçu oldu. Karşılaşmanın setleri 25-22, 22-25, 25-18, 18-25 ve 21-23 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 133 dakika sürdü.

Halkbank, deplasmanda Arkas Spor\'u 3-2 mağlup etti
21.01.2024 - 20:43,
Abone Ol

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Canham, Gökçen Yüksel)

Halkbank: Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol, Perrin)

Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 21-23

Süre: 133 dakika (27, 27, 23, 25, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Arkas Spor, voleybol, Halkbank, Spor, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement