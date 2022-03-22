Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Narbonne Volley maçına hazır - Son Dakika

Halkbank, CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Fransa'nın Narbonne Volley ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sabah spor salonunda ağırlık çalışan başkent temsilcisi, akşam taktik ağırlıklı antrenmanla maça hazırlandı.

Narbonne Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Almanya'dan Benedikt Geukes ve İtalya'dan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Başkent temsilcisinin Kanadalı orta oyuncusu Graham Vigrass, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Final maçının rövanşına iyi hazırlandıklarını belirten Vigrass, "Biz iyi bir takımız. Rakibimizi ilk maçta 3-0 yendik ama buraya yeni bir müsabaka oynamaya geldik. Hazırlıklarımız tamam. Umarım buradan da iyi bir oyunla maçı alarak, kupaya uzanacağımıza inanıyorum." dedi.

Yenilgisiz finale yükseldi

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi almadan finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını eleyerek finale çıktı.

Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.