Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale yükseldi

Halkbank, Fenerbahçe Parolapara\'yı 3-1 yenerek finale yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek, finale yükseldi. Halkbank, yarın finalde saat 17.00'de Arkas Spor ile karşılaşacak.

26.03.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Halkbank, yarın finalde saat 17.00'de Arkas Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale yükseldi - Son Dakika

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