Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
15.02.2026 18:50  Güncelleme: 19:17
Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 25-22, 25-21, ve 25-19 sonuçlarıyla tamamlandı.

Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlpu etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt

Halkbank: Aleksander Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Matey Kaziyski, Tsvetan Sokolov

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Denislav Slavchev Bardarov, Atakan Topal, Gustavo Cardoso, Fatih Yörümez (L), Batu Ercan Akbaba (L), Leonardo Ferreira, Kerem Suel, Eyüp Ensar Demirbiler Bradley Robert Gunter, Özgür Benzer, Furkan Dur

Setler: 25-22, 25-21, 25-19

Süre: 1 saat 26 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika
