Efeler Ligi: Halkbank: 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlpu etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt
Halkbank: Aleksander Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Matey Kaziyski, Tsvetan Sokolov
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Denislav Slavchev Bardarov, Atakan Topal, Gustavo Cardoso, Fatih Yörümez (L), Batu Ercan Akbaba (L), Leonardo Ferreira, Kerem Suel, Eyüp Ensar Demirbiler Bradley Robert Gunter, Özgür Benzer, Furkan Dur
Setler: 25-22, 25-21, 25-19
Süre: 1 saat 26 dakika - İSTANBUL
