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Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, sahasında TÜRŞAD'ı 25-19, 25-17, 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Halkbank 17. maçını da kazanırken, TÜRŞAD ise 12. yenilgisini aldı.

Halkbank, TÜRŞAD\'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü
27.01.2024 - 15:53,
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a ( Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Tuna Uzunkol)

TÜRŞAD: Fatih Uğur Eren, Graciano, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül, Muhammet Kaya, Getman, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Lecat, Selim Demir, Muhammet Avcı)

Setler: 25-19, 25-17, 25-18

Süre: 77 dakika (24, 26, 27 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla 17. maçını da kazanan Halkbank, liderliğini sürdürdü. TÜRŞAD ise 12. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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