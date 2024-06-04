Hamburg'daki Volkspark Stadı, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Hamburg'daki Volkspark Stadı, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak

Hamburg\'daki Volkspark Stadı, EURO 2024\'e ev sahipliği yapacak

Hamburg'daki Volkspark Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile 4. büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak. Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden Volkspark Stadı, daha önce 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası ile EURO 1988 maçlarının yapıldığı statlar arasında yer aldı. Volkspark Stadı, ayrıca 2010 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştır. EURO 2024'te 5 maça ev sahipliği yapacak olan Volkspark Stadı, Türkiye'nin son grup maçına da ev sahipliği yapacak.

04.06.2024 11:25
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Hamburg'daki Volkspark Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile 4. büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden Volkspark Stadı, daha önce 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası ile EURO 1988 maçlarının yapıldığı statlar arasında yer aldı.

1974 FIFA Dünya Kupası'nda 3, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 5 ve EURO 1988'de bir maç, Volkspark Stadı'nda oynandı.

Volkspark Stadı, söz konusu büyük turnuvaların yanı sıra 2010 UEFA Avrupa Ligi finalinin de ev sahibi oldu. Finalde İngiltere'nin Fulham takımını 2-1 yenen İspanya temsilcisi Atletico Madrid, kupayı müzesine götürdü.

5 maça ev sahipliği yapacak

Volkspark Stadı, EURO 2024 maçlarının oynanacağı 10 stat arasında bulunuyor.

Açılışı 1953'te yapılan stat, 2000'de yenilenerek son halini aldı.

Stat, turnuva boyunca biri çeyrek final olmak üzere 5 karşılaşmada ev sahibi olacak.

Hamburg'un evi, Shakhtar Donetsk'i misafir etti

Volkspark Stadı, Alman futbolunun son yıllardaki düşüş yaşayan takımlarından Hamburg'a ev sahipliği yapıyor.

Almanya'nın önde gelen statları arasında bulunan Volkspark, maçlar sırasında 49 bin kişiyi ağırlayacak.

Ayrıca Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezonki maçlarını Volkspark Stadı'nda oynadı.

Türkiye, gruptaki son maçına bu statta çıkacak

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki son maçını Volkspark Stadı'nda oynayacak.

Gruptaki üçüncü hafta maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran'da bu statta kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gürcistan-Çekya maçına da ev sahipliği yapacak

Volkspark Stadı, Türkiye-Çekya maçının yanı sıra F Grubu'nda bir karşılaşmaya daha ev sahipliği yapacak.

Grubun ikinci hafta maçında Gürcistan ile Çekya, 22 Haziran'da bu statta karşı karşıya gelecek.

İki takım, TSİ 16.00'da sahaya çıkacak.

Boks müsabakaları ve konserler düzenleniyor

Volkspark Stadı'nda futbol maçlarının yanı sıra zaman zaman boks müsabakaları ve konserler de düzenleniyor.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Wladimir Klitschko'nun 2011'de İngiliz David Haye'i mağlup ettiği ünvan müsabakası, bu statta yapıldı.

Ayrıca Michael Jackson, Tina Turner, Depeche Mode, Snoop Dogg, Eminem, Metallica, AC/DC, Coldplay, Rihanna, Beyonce, Pink ve Taylor Swift, yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.

EURO 2024 maçları

Volkspark Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

16 Haziran: Polonya-Hollanda

19 Haziran: Hırvatistan-Arnavutluk

22 Haziran: Gürcistan-Çekya

26 Haziran: Çekya-Türkiye

5 Temmuz: Çeyrek final

Kaynak: AA

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